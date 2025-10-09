Hamas duyurdu! Gazze'de kalıcı ateşkes başladı!

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkesin başladığını duyurdu.HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜRRefah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılacağını belirten Hamas, ateşkese katkı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.'ERDOĞAN HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI'Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Trump, 'Gazze'de savaşı bitirdik. Barış için büyük bir anlaşma oldu. Gazze'yi yavaşça inşa edeceğiz. Mısır'a gideceğim, yeni imza atacağız. Gazze konusunda Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Erdoğan harika bir iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bireysel olarak sürece dahil oldu, ilgilendi, Hamas ve diğer gruplarla bağlantı kurdu. Ona çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.Trump, Hamas'ın pazartesi ya da salı günü rehineleri serbest bırakacağını da sözlerine ekledi.ATEŞKESİN İLK AŞAMASI ONAYLANMIŞTIABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.