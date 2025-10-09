Esenyurt’ta aracının başında bekleyen kadına 2 araç çarptı!

Akılalmaz kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından aracına binmeye korkan kadın çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Bu sırada kadın ön koltukta duran çantasını almaya çalıştı. İddiaya göre direksiyon başına geçen kişi gaz pedalına basınca araç geri manevra yaptı. Kendi aracıyla sağ şeritte bulunan araç arasında sıkışan kadın bir süre sürüklendi. Ardından da kazayı görüntüleyerek yolda ilerleyen sürücünün kullandığı kamyonet kadına çarptı.İLK MÜDAHELE OLAY YERİNDE YAPILDIYaralanan kadın çarpmanın etkisiyle yere düştü. Zincirleme kaza nedeniyle olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.CEP TELEFONUYLA KAYIT ALIRKEN KAZAYA KARIŞTIKadının araçların arasında kalarak sürüklendiği ve zincirleme kazayı görüntülemeye çalışan kamyonet şoförünün kazaya karıştığı anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.