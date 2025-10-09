Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar 9 Ekim 2025 altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Her güne rekorla başlayan altın, 5 bin 400 TL bandına çok yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ekim altın fiyatları...
Piyasalardaki hareketlenme devam ederken, alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, bugün yine yükselişle başladı. 8 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 374,17 TL'den açan gram altın, bugün ise 5 bin 392,88 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 9 bin TL bandını çoktan aştı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları...
9 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.392,29
SATIŞ(TL) 5.392,88
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.294,00
SATIŞ(TL) 9.414,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 38.135,00
SATIŞ(TL) 38.711,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.186,41
SATIŞ(TL) 5.449,81
