Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar 9 Ekim 2025 altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Her güne rekorla başlayan altın, 5 bin 400 TL bandına çok yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 9 Ekim altın fiyatları...

Piyasalardaki hareketlenme devam ederken, alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın, bugün yine yükselişle başladı. 8 Ekim Çarşamba gününü 5 bin 374,17 TL'den açan gram altın, bugün ise 5 bin 392,88 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 9 bin TL bandını çoktan aştı. Peki gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar? İşte 9 Ekim güncel altın fiyatları...ALIŞ(TL) 5.392,29SATIŞ(TL) 5.392,88ALIŞ(TL) 9.294,00SATIŞ(TL) 9.414,00ALIŞ(TL) 38.135,00SATIŞ(TL) 38.711,00ALIŞ(TL) 5.186,41SATIŞ(TL) 5.449,81