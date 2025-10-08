TOGG T10X 4More satışta! Fiyatı belli oldu!

Yerli otomobil üreticisi TOGG, ekim ayıyla birlikte, geçtiğimiz haziran ayında TOGG'un Gemlik'teki tesislerinde görüntülenen T10X 4More'u satışa sundu.TOGG'un dijital platformu Trumore üzerinden bugün siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla en güçlü TOGG ünvanını aldı.T10F 4More 0'dan 100 km/s hıza 4,1 saniyede, T10X 4More ise 4,8 saniyede çıkıyor. T10X 4More Obsidiyen 468 km'ye, T10F 4More ise 523 km'ye varan menzili var. Panoramik cam tavan ve Meridian ses sisteminin standart olarak sunulduğu T10X ve T10F 4More anahtar teslim fiyatları belli oldu.T10X 4More, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renklerinde obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla güçlü ve sofistike bir görünüm sergiliyor. Bu özel seri, adını aldığı taşın karakterini tasarıma taşıyarak, piano black detaylar, derin siyah tonlar ve yüksek kontrastlı yüzeylerle markanın en sofistike yorumunu sunuyor. T10X 4More'da obsidiyen detaylar jantlar, ön panjur, logo, tavan rayları, yan aynalar ve cam çerçeveleri, arka difüzör, anten kapağı gibi tasarımın her noktasında yer alıyor. İç tasarımda ise DINAMICA kumaş ve deri karışımı koltuklar ile karbon fiber görünümlü dekoratif parça, dış tasarımdaki obsidiyen detaylarla bütünleşerek, şıklığı ve dinamizmi iç mekâna taşıyor.T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.2025 yılı için T10F 4More ve T10X 4More Obsidiyen sınırlı sayıda üretilecek.T10F 4More3 milyon 133 bin 640 TLT10X 4More Obsidiyen3 milyon 233 bin 640 TL