Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası 37 yaşındaki E.D., ailesinin isteği üzerine kendisini tedaviye götürmek için gelen sağlık ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen E.D. hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 8.10.2025 - 13:22 Güncelleme: 8.10.2025 - 13:29 / Editör: Erhan Şimşek
Kendi Ailesini Rehin Aldı!Adana'nın Yüreğir ilçesinde ailesi, uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası E.D.'nin tedavi görmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Talep üzerine adrese Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde (AMATEM) görevli sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AİLESİNİ REHİN ALDI

Ancak polislere direnen şahıs, bıçak çekerek saldırıp aile bireylerini evde rehin aldı.

Polislerin takviye istemesiyle bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Evin çatısına kaçan E.D., özel harekat polislerine de bıçakla saldırdı.

Bunun üzerine E.D., özel harekat polislerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.