CHP'li belediyede skandal üstüne skandal! CHP İzmir Kadın kolları başkanı belediyeden maaş alıyor

Buca Belediyesi'nde yeni yılın ilk meclis toplantısı sert tartışmalara sahne oldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Burçin Kevser Sevil, belediye işçisi maaşlarını alamadığı için grevdeyken Türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket Adası'na tatile giden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ı sert bir dille eleştirdi.Mecliste söz alan Sevil; 'O gün sizi Tayland'ın Phuket Adasından buraya getiren kamuoyu baskısını oluşturan Buca ve Türk halkına teşekkür ediyorum. O baskı olmasa uçağa binip buraya gelmeyecektiniz. Yılbaşı itibarıyla da belediye başkanlığınızın gerektirdiği işleri de yapmaya başlamayacaktınız. Sizin işçiniz 3 derece soğukta bekliyorken, kusura bakmayın 1 yıl önce de planlamış olsanız o tatile gidemezsiniz. Burada görevli bıraktım diyerek gidemezsiniz. Genel Merkez otoritesinin verdiği rahatlıkla mı gittiniz? Buradan sorumlu sizsiniz. Durumu normalleştiremezsiniz. Kamuoyunun sizden beklediği bence sade bir özürdü.' dedi. Duman'ın eleştirilere yanıt vermemesi dikkat çekti.Türkiye gündemine oturan Phuket Adası skandalı hafızalardaki tazeliğini korurken AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez'den 'yok artık' denecek bir iddia daha geldi. Mecliste konuşan Balyemez. CHP'li bazı isimlerin Buca Belediyesi'nde 'bankamatik personel' olduğunu iddia etti. Balyemez'in gündeme getirdiği isimler arasında CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun da yer aldı.Mecliste gündem dışı görüşmeler bölümünde söz alan Balyemez, Başkan Duman'a cevaplaması için birtakım sorular yöneltti. Balyemez konuşmasında; 'SGK girişi olup işe gelmeyen kaç adet bankamatik var? İşten çıkaracak mısınız? Aldıkları maaşları geri alacak mısınız?' ifadelerini kullandı.CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un belediyeden işe gelmediği halde maaş aldığını iddia eden Veli Balyemez; 'CHP İlçe başkanınız Çağdaş Kaya'nın şoförü Erdi Kutlu, Fikret Yıldız, Gülşen Karataş Şişbacak, Sevgi Kazankaya, Şule Can, Ali Cem Kaya, Canan Aydemir Özkan işe gelmeden maaş alıyor. Ben bunları dile getireceğim çünkü bunlar bizim vicdani sorumluluğumuz. Bunlar işe gelmeden para alıyorsa derhal çıkışları yapılsın' ifadelerine yer verdi.Belediye meclisinde ayrıca yasal faizi ile birlikte bankalardan çekilecek 375 milyon 800 bin liralık krediye ilişkin Başkan Görkem Duman'a yetki verilmesini öngören önerge de kabul edildi. Başkan Duman, kredinin tamamının işçi alacaklarına harcanacağını söyledi.