İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Sürüklenen TIR devrilerek araçları altına aldı

Korkutan kaza, saat 10.30 sıralarında Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi Ödemiş Köprüsü Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Y. (60) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak park halindeki iki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü V.Y.'nin yaralandığı belirlendi. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TIR'da ve 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.