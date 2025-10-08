Eşinin Telefonunu Gasbetti!
Merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı eşinin cep telefonunu gasbettiği gerekçesiyle yargılanan sanığa 7 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Yargıdan emsal bir karar daha...
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatları katıldı.
İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Yeşilyurt Mahallesi'nde F.A'nın eşi H.A'dan istediği 500 lirayı vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını belirtti.
ELİNDEKİ TELEFONU ZORLA ALDI
Tartışmada F.A'nın, bıçakla H.A'nın üzerine yürüdüğünü ve elindeki cep telefonunu zorla aldığını ifade etti.
CEZA ALMASI TALEP EDİLDİ
Savcı, ayrıca komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müştekinin cep telefonunu sanığın üzerinde ele geçirdiklerini bildirerek F.A'nın, 'silahla konutta yağma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.
Savunması alınan F.A. suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.
7 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Mahkeme heyeti, 'silahla konutta yağma' suçundan 7 yıl 4 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut hâlinin devamına karar verdi.
