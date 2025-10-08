  • USD: 41,63 - 41,71
Ankara'da şaşkına çeviren kaza! Otomobili ile ATM'ye girdi

Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, banka ATM'sinin içine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Kazaya ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

8.10.2025
Sürücü, kontrolünü sağlayamadığı otomobil ile yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL ATM'DEN ÇIKARILDI

ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.