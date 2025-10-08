Ankara'da şaşkına çeviren kaza! Otomobili ile ATM'ye girdi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Sürücü, kontrolünü sağlayamadığı otomobil ile yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi.Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.