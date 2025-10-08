41 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyon! 5 milyar liralık banka hareketi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. 271 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğunu bildirdi.Bakan Yerlikaya'nın operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"971 vatandaşımızı dolandıran nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama!Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda; 971 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheliyi yakaladık. 206'sı tutuklandı. 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin;Yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,Sahte altın sattıkları,Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları,Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.Emeği geçenleri tebrik ediyorum."