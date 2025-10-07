Samsun'da eski kız arkadaşını 'işten çıkarsınlar' diye eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldırdı

Eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran O.G., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun'da dün akşam saat 21.40'ta Atakum ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki özel bir eğitim kurumunda ilginç bir olay yaşandı.Olayda, taksi şoförü 35 yaşındaki O.G., eski kız arkadaşı 32 yaşındaki T.Ş.'yi kıskandığı için onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı.POMPALI TÜFEKLE SALDIRDIKapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu.GÖZALTINA ALINDIPolis ekipleri, O.G.'yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.TUTUKLANDINöbetçi mahkeme, O.G.'nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.