İsrailli analistten Türkiye itirafı! Ankara'nın yenilmezliğine dikkat çekti

Gal, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin etkinliğine karşı bir 'stratejik ittifak' kurulmasının zorunlu olduğunu ileri sürerek İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki birliğin Ankara'nın etkisine karşı kalkan işlevi göreceğini ifade etti.İsrailli analist, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın sembolik düzeyin ötesine geçmesi gerektiğini vurgulayarak 'Tatbikatlar ve diplomatik nezaketle yetinmemeliyiz. Kıbrıs ve İsrail arasında varoluşsal bir dayanışmayı temsil eden ortak kader anlaşması yapılmalı.' dedi.Gal, bu anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini birbirine bağlayacak 'kalıcı bir mutabakat' olması gerektiğini savundu.Gal, Yunanistan ve İsrail'in yürüttüğü 'Poseidon'un Öfkesi' adlı ortak caydırıcılık stratejisine de değindi. Bu stratejinin, 'Türkiye'nin askeri gücüne karşı şeffaflık yoluyla denge kurmayı' hedeflediğini iddia etti.Gal, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki askeri ve stratejik varlığını 'uçak gemisi' olarak nitelendirerek 'Türkiye'nin Bayraktar ve Akıncı SİHA'ları, ATMACA füzeleri Güney Kıbrıs ve İsrail için ciddi bir tehdit.' açıklamasında bulundu.Haberde, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de uzun süredir barış, enerji güvenliği ve bölgesel iş birliğini merkeze alan bir diplomasi yürüttüğü ve Türk diplomatik kaynakların Türkiye'nin garantörlük haklarından, Mavi Vatan vizyonundan ve bölgedeki doğal denge rolünden vazgeçmeyeceği vurgulandı.Ayrıca uzmanlara göre Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de enerji geçiş hatları ve güvenlik dengesinin sürdürülebilir olmayacağı belirtilerek NATO'nun güney kanadındaki askeri dengenin Türkiye'nin stratejik konumu üzerine kurulu olduğu vurgulandı.Gal'in röportajında övgüyle bahsettiği IMEC (Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru) projesi, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan yeni bir ticaret güzergâhı olarak öne çıkıyor. Uzmanların bu hattın Türkiye'yi dışlama girişimi olduğu belirtilerek Türkiye'nin enerji ve lojistik altyapısı olmadan IMEC'in hayata geçmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.Bölge uzmanlarına göre Ankara'nın rekabet yerine kazan-kazan anlayışına dayalı ortaklıklar arayışını sürdürdüğü buna rağmen bazı İsrailli analistlerin Türkiye karşıtı açıklamaları, Doğu Akdeniz'deki istikrarı zedeleme riski taşıdığına vurgu yapıldı.