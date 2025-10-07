Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kazanarak 10.772,32 puana çıktı.Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve yüzde 0,35 artışla 10.772,32 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.