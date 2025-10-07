Bakan Tunç’tan Gazze vurgusu: “Vicdanların ortak yarası Gazze”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları hakkında açıklama yaptı. Vicdanların ortak yarası Gazze diyen Bakan Tunç, "Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, tam 2 yıldır işgalci İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acı nedeniyle yüreğimiz parçalanmaktadır. En temel insan haklarını yok sayan İsrail, geçmişte her dinden insanın barış ve esenlik içinde yaşadığı Gazze'de soykırım yapmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.Gazze'de yaşanan vahşet, insanlığın kara lekesi ve vicdanların ortak yarası olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Başta ülkemiz olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde insanlık vicdanı sokaklara taşarken, sözde demokrasi ve insan hakları savunucusu ülkeler, Netanyahu ve çetesinin Filistin topraklarında yaptığı işgale ve soykırıma karşı ortak tavır almalıdır" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelelerinde her daim yanlarında olacağını aktaran Tunç, "'Daha adil bir dünya mümkündür' şiarıyla her zaman adaleti, hakkı ve hakikati savunacak; bebek katili İsrailli yetkililerin hak ettikleri cezayı almaları için uluslararası hukuk önünde girişimlerimize devam edeceğiz. Barbar İsrail'in hain saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.