Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyatlara büyük darbe

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyatla mücadelede piyasa istikrarını sağlamak amacıyla bir çalışma daha gerçekleştirdi.Emlak ilanlarındaki fiyat artışlarına yönelik çalışmanın detayları bakanlığın sosyal medya platformu X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.Paylaşımda bin 416 kişi hakkında 172 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı.Bakanlık yaptığı paylaşımda vatandaşların mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.Haklı gerekçeye dayandırılmayan fiyat artışının yasaklandığı bildirilen paylaşımda şu sözlere yer verildi:Bakanlığımızca Mayıs ayı sonundan itibaren yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayıp haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklanmıştır.Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alınmıştır.Bu düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri için taşınmazların malikleri ve ilan yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilmektedir.Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizler neticesinde; 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin, ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edilmiştir.Bu kapsamda toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulamasına karar verilmiştir.Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle bin 416 kişi kapsamında işlem yapılmış ve toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.Bakanlığımız, emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluştulması ve vatandaşlarımızın menfaatinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirleri gecikmeksizin almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.