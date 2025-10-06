  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden açıklandı.

Ekleme: 6.10.2025 - 17:54 Güncelleme: 6.10.2025 - 18:00 / Editör: Damla Demirkaya Şen
ÖSYM duyurdu: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıÖSYM'nin internet adresindeki duyuruya göre, 2025-YKS sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Ayrıca yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

2025-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim'de, elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim'de yapılabilecek.