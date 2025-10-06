Beylikdüzü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi
İstanbul'u Beylikdüzü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Durmun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan iki katlı fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.
