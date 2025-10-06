  • USD: 41,62 - 41,70
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beylikdüzü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

İstanbul'u Beylikdüzü ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Durmun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 6.10.2025 - 16:17 Güncelleme: 6.10.2025 - 16:17 / Editör: Fehmi Öztürk
Beylikdüzü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildiİstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Birlik Sanayi Sitesi'nde ahşap üretimi yapan iki katlı fabrikada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde yangın! Çok sayıda itfaiye sevk edildi

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir, Hadımköy, Bağcılar ve Sultangazi'den de itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.