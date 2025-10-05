O Dev Meydan Okudu!

Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zekâ (AI) savaşında odak noktasını çip üretimindeki nanometre süreçlerinden, bilgi işlem gücü ve verimliliğine kaydırarak küresel bir meydan okumaya imza attı. Huawei Cloud CEO'su ve İcra Direktörü Zhang Pingan, şirketin bilgi işlem gücünün rakibi NVIDIA'nın AI yongalarından üç kat daha verimli olduğuna inandığını duyurdu.Zhang Pingan, yaptığı açıklamada teknoloji dünyasının odağındaki 5 nm veya 7 nm gibi çip üretim süreçlerinin aslında yapay zekâda kilit nokta olmadığını vurguladı. CEO'ya göre, müşterilerin asıl talebi yüksek kaliteli bilgi işlem sonuçları ve bunu sağlayan temel etken hesaplama gücü ve verimliliği.Huawei'nin bu stratejisi, özellikle ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle en gelişmiş çip üretim teknolojilerine (5 nm gibi) erişimde zorluk yaşayan şirket için bir zorunluluktan öte, felsefi bir dönüşümü de işaret ediyor. Zhang Pingan, bu durumu şu çarpıcı sözlerle özetledi:Çip süreci (5nm ve 7nm gibi) temel unsur değil. Müşterilerin asıl ihtiyacı olan şey yüksek kaliteli bilgi işlem sonuçları. Huawei Bulut Hizmeti, bilgi işlem gücü ve verimliliğinde çığır açtı ve üretim verimliliği, Nvidia'nın H20 çipinin üç katına ulaştı.Bu açıklama, şirketin yazılım optimizasyonu ve sistem mimarisi sayesinde, donanım kısıtlamalarına rağmen rakibinin mevcut nesil ürünlerinden daha iyi bir verimlilik sunduğunu iddia etmesi anlamına geliyor.Huawei yöneticisi, bu verimlilik artışını somut bir örnekle destekledi: Huawei Bulut Hizmeti'nin tek bir kartta, sadece 50 milisaniyelik bir gecikmeyle saniyede 2400 token üretme yeteneğine sahip olduğunu belirtti.Zhang ayrıca, şirketin bulut platformu Ascend Cloud Hizmeti'nin güvenilirliğini ve kapsamını yıllar içinde artırdığını kaydetti. Hizmet, Huawei'nin kendi büyük dil modeli Pangu'nun yanı sıra, DeepSeek ve Kimi gibi üçüncü taraf Büyük Dil Modelleri (LLM) ile de verimli bir şekilde çalıştığını doğruladı. Bu iş birliklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirten Zhang, yakında tüm LLM'lerin Ascend Cloud teknolojileri üzerinde daha hızlı ve daha iyi çalışacağını ekledi.Huawei'nin bu atılımı, Çin'in uluslararası yaptırımlara rağmen yapay zekâ ve bilgi işlem alanında küresel bir merkez olma hedefiyle örtüşüyor. Şirket, Huawei Cloud'un 756 gün üst üste “sıfır büyük olay” rekorunu korumasının, bu segmente değerli bir katkı sağladığını belirtiyor.