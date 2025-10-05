Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun, Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.MGM verilerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.Rüzgar güney yönlerden esecekRüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.AKOM'un açıklamasına göre, Cumartesi günü etkili olan yağışlı hava Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Gün içinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.Ankara: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece civarında.İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu12°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu20°C, 28°CParçalı ve az bulutlu9°C, 23°CParçalı ve az bulutlu19°C, 30°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.10°C, 21°CParçalı ve az bulutlu9°C, 22°CParçalı ve az bulutlu10°C, 23°CParçalı ve az bulutlu11°C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı17°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı15°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı15°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı17°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.5°C, 24°CAz bulutlu ve açık3°C, 23°CAz bulutlu ve açık12°C, 30°CAz bulutlu ve açık7°C, 23°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.13°C, 34°CAz bulutlu ve açık16°C, 31°CAz bulutlu ve açık20°C, 31°CAz bulutlu ve açık17°C, 32°CAz bulutlu ve açık