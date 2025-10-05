Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ekim 2025 Pazar gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu bugün bölgesel olarak değişiklik gösterecek. Bazı illerde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, birçok bölgede ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. AKOM, İstanbul'da sabah saatlerinden sonra yağışın sona ereceğini ve güneşli bir havanın etkili olacağını duyurdu
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun, Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde
MGM verilerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.
Rüzgar güney yönlerden esecek
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da yağmur yağacak mı?
AKOM'un açıklamasına göre, Cumartesi günü etkili olan yağışlı hava Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Gün içinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.
Ankara ve İzmir'de hava durumu
Ankara: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece civarında.
İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KARS 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık