Meteoroloji Uyardı! Bu Pazar Hava Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Ekim 2025 Pazar gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu bugün bölgesel olarak değişiklik gösterecek. Bazı illerde yağmur ve sağanak yağış etkili olurken, birçok bölgede ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. AKOM, İstanbul'da sabah saatlerinden sonra yağışın sona ereceğini ve güneşli bir havanın etkili olacağını duyurdu

Ekleme: 5.10.2025 - 08:44 Güncelleme: 5.10.2025 - 08:51 / Editör: Erhan Şimşek
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun, Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Artvin'in kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde

MGM verilerine göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Rüzgar güney yönlerden esecek

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur yağacak mı?

AKOM'un açıklamasına göre, Cumartesi günü etkili olan yağışlı hava Pazar sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Gün içinde güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.

Ankara ve İzmir'de hava durumu

Ankara: Parçalı bulutlu, sıcaklık 27 derece civarında.

İzmir: Az bulutlu ve açık, sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 12°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık