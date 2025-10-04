Kocaeli Dilovası'nda fabrikada patlama! 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Dilovası ilçesinde bulunan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nda, sabah saatlerinde palama meydana geldi.İddialara göre fabrika sahasında bulunan bir silonun üzerinde çalışma yapan işçiler, kaynak yaptıkları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti. 2 işçi hayatını kaybetti.Patlamanın ardından bölgeye GEBKİM OSB'nin kendi itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak müdahalede bulundu.Kocaeli Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: '04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'