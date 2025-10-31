Yine CHP yine rüşvet! Bu kez meclis üyesi gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) isimlerin karıştığı rüşvet skandallarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, CHP’li belediye meclis üyesi Niyazi Atare, bir müteahhitten inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisili isimlerin karıştığı rüşvet ve yolsuzluk skandalları peş peşe patlıyor.Rüşvetin son adresi Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.Bodrum'da müteahhitlik yapan bir iş insanı CHP'li belediye meclis üyesi Niyazi Atare'nin rüşvet istediğini iddia edip suç duyurusunda bulundu.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niyazi Atare'yi gözaltına aldı.KOM Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Niyazi Atare'nin müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.Öte yandan, Niyazi A.'nın, gece Bodrum Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için gelip, ardından tekrar KOM Büro'ya götürüldüğü belirtildi.