Ozan Elektronik Paraya Kayyum!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Tefecilik' ve 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.Soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin “meşru ticari işlem” gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporlarına göre, yüksek tutarlı para transferlerinin “sanal POS” cihazları aracılığıyla yapıldığı ve Libya ile Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği belirlendi.Ayrıca, aynı kartların kısa aralıklarla farklı üye işyerlerinde kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyet değil, para aktarımı ve POS tefeciliği niteliğinde olduğu tespit edildi.Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden bu şirketin kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek aklandığı belirlendi.Yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.Delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verildi.