Murat Kurum'dan 'Yüzyılın Konut Projesi' paylaşımı! Yapılacak evler tanıtıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ve milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanacak.Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirileceğinin duyurulması sonrası vatandaşlar yeni konutlara dair detayları merak ediyor.Konutların 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Bakan Kurum, 'Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?' notuyla yaptığı paylaşımda, yapılacak yeni konutların görüntülerine yer verdi.Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.Geleneksel dokuya uygun şekilde yapılan modern tasarımlar vatandaşların beğenisini topladı.Buna göre, 2+1 konutlar 65 ve 80 metrekare, 1+1 daireler ise yaklaşık 55 metrekare büyüklüğünde olacak.Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.Projeye 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.Projeye başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak.İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.İstanbul 100.000 KonutAnkara 30.780 Konutİzmir 21.520 KonutGaziantep 13.940 KonutKonya 13.670 KonutŞanlıurfa 13.190 KonutDiyarbakır 12.170 Konut