Kadını Yerlerde Sürükledi!
Nilüfer ilçesinde bir erkeğin, tartıştığı kadını yol ortasında sürüklediği anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kadına şiddet kamerada...
Nilüfer ilçesi meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KADINI YERDE İTEREK SÜRÜKLEDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.
Olayda, kadının çığlıkları mahallede yankılandı.
KADIN, VATANDAŞLARIN YARDIMI İLE ADAMIN ELİNDEN KURTULDU
Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.
Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı.
Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
