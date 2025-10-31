Kadını Yerlerde Sürükledi!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kadına şiddet kamerada...Nilüfer ilçesi meydana gelen olayda iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir erkek ile yanında yürüyen kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadını yere iterek sürüklemeye başladı.Olayda, kadının çığlıkları mahallede yankılandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.Vatandaşlar tarafları ayırarak kadını adamın elinden kurtardı.Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.