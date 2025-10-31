CHP’li Bodrum Meclis Üyesi rüşvetten tutuklandı! 400 bin TL ile suçüstü yapılmıştı…

Bodrum Belediyesindeki koordinatörlük görevinden istifa eden CHP’li Meclis Üyesi Niyazi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açmak için 1 milyon TL talep ettiği ve aldığı 400 bin TL’lik rüşvetle, polis ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında Atare ile beraber hareket ettiği öne sürülen emlakçı İ.Ç. de gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan Atare ve Çırakoğlu rüşvet almak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare, 28 Ekim'de sağlık sorunları nedeniyle belediyedeki koordinatörlük görevinden istifa etmişti. CHP'li Atare'nin istifasının ardından iddiaya göre, Bodrum'da inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit, meclis üyesi Atare'nin inşaatına ulaşımı sağlayan yolun açılması için kendisinden para talep ettiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu.YOL AÇMAK İÇİN 1 MİLYON RÜŞVET İSTEMİŞNakit parayla suçüstü yapılan CHP'li Meclis Üyesi Atare, iddiaya göre Mumcular bölgesinde yol açmak için 1 milyon TL talep ettiği ve aldığı 400 bin TL'lik rüşvetle, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı.İBRAHİM ÇIRAKOĞLUTUTUKLANDIOlayla ilgili genişletilen soruşturma kapsamında Atare ile birlikte hareket ettiği öne sürülen emlakçı İbrahim Çırakoğlu da gözaltına alındığı öğrenildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Atare ve Çırakoğlu rüşvet almak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.