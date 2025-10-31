Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Sabah saatlerinde 31.10.2025 altın fiyatları inişli-çıkışlı seviyesini sürdürüyor. Garm altın, çeyrek veya yarım altın fiyatlarında son durum belli oldu. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşamıştı. Değerli metal kısmen toparlandı. İşte 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

Altın alacaklar veye satacaklar günün ilk ışıklarından itibaren güncel fiyat durumunu merak ediyor. Küresel piyasalarda tarihi rekorlar kıran altın tekrar toparlanma sürecine girip düşüş eğilimi gösterebiliyor. İnişli-çıkışlı seviyeler gösteren altın fiyatları 31.10.2025 tarihinde merak ediliyor. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte yatırımcısını harekete geçirdi.ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Yatırımcı ons altın haricinde en çok gram ve çeyrek altın fiyatlarını takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum:GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARIOns altın 31.10.2025 tarihinde 3.999,04 ile 4.004,4 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise %1.37 yükseliş sergiledi ve 5595.41 alış fiyatı, 5701.07 TL satış fiyatı şeklinde güncelleniyor.Çeyrek altın ise 8.631,53 alış - 8.822,69 TL satış fiyatı ile güne başladı.Yarım altın: 17.208,48 TLTam altın: 36.463,00Gram Altın Alış: 5599.7100 TLGram Altın Satış: 5707.3100 TLÇeyrek Altın Alış: 9175.0000 TLÇeyrek Altın Satış:9310.0000 TLYarım Altın Alış: 18351.0000 TLYarım Altın Satış: 18608.0000 TLTam Altın Alış: 36585.0000 TLTam Altın Satış: 37068.0000 TL