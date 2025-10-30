Mersin'de feci kaza: Uçuruma uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!
Mersin Erdemli İlçesi'nde meydana gelen kazada uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Erdemli'te bağlı Sıraç Mahallesi Andıvar Bakacağı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Ahmet Altıntaş idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan alınan sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
