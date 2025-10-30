Genç kadının cansız bedeni tarlada bulundu! Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Samsun’da epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuğba Yılmaz’dan (38), uzun süre haber alınamadı. Yakınlarının arama çalışmaları sonucu genç kadın tarlada ölü bulundu.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğba Yılmaz'dan (38) haber alamayan yakınları kadını arazide aramaya çıktı.
200 METRE UZAKTA BULUNDU
Esenyurt Mahallesi kırsalında yapılan aramada, Tuğba Yılmaz yakınları tarafından evine 200 metre uzaklıktaki tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde epilepsi hastası kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
OLAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ve savcılık tarafından yapılan incelemede, Yılmaz'ın vücudunda darp ya da cinayeti düşündürecek bir bulguya rastlanmadı. Tuğba Yılmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturma devam ediyor.
