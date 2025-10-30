Dünyaya damga vuran Türkiye: Diplomatik başarılar, kriz çözme becerisi ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye küresel aktör haline geldi

Asya ve Avrupa arasındaki kavşakta yer alan Türkiye, tüm ülkeler için stratejik öneme sahip ve önemli bir müzakereci olarak ortaya çıkıyor. 2000'lerin başından itibaren işbirliği odaklı bir dış politika yürüten Türkiye, ekonomiyi ön planda tutarak birçok ülke ile yakın işbirliği kurdu ve kurmaya devam ediyor.LİDERLER DİPLOMASİSİGeçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakanı Keir Starmer Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik iş birliği, savunma sanayii projeleri ve bölgesel gelişmeler değerlendirmeye alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için mutabakat imzaladı. Ankara'ya gelen Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.Bugün de Almanya Başbakanı Friedrich Merz Türkiye'ye geldi. Yapılan görüşmede Türkiye-Almanya ilişkilerinde yeni bir sürecin kapılarını aralandı. 50 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılması hedefi belirlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.TÜRKİYE KÜRESEL AKTÖR HALİNE GELDİTürkiye diplomatik başarıları, krizleri çözme kapasitesi, büyüyen iş gücü ve ekonomik kapasitesiyle en önemli küresel aktörlerden biri haline geldi. Diplomatik başarılar, başta Avrupa Birliği üyesi üyeler olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Birçok ülke Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek için adeta birbiriyle yarışıyor.Sadece bölgesel değil, küresel krizlerin çözümünde de Türkiye, artık dünyadaki en önemli aktörlerden biri haline gelmeyi başardı.Asya, Afrika, Amerika ve Avrupa'daki aktörler etkin diplomatik adımları nedeniyle Türkiye ile iş birliklerini geliştirmek için çaba gösteriyor.