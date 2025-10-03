XR Başlığı Geliyor!

Samsung, Google ve Qualcomm işbirliğiyle geliştirdiği ilk Android XR başlığı Project Moohan için güncel takvimi duyurdu. Daha önce 29 Eylül'de tanıtılacağı söylenen cihazın lansmanı, yeni raporlara göre 22 Ekim tarihine ertelendi. Tüketicilerin uzun süredir beklediği bu yeni teknoloji için ön kayıt süreci ise çok yakında başlıyor.Project Moohan için ön kayıtlar 15 Ekim'de başlayıp 21 Ekim'e kadar sürecek. Bu sürecin hemen ardından, Project Moohan XR başlığı 22 Ekim'de resmi olarak çıkış yapacak. Samsung, ilk aşamada cihazı yalnızca Güney Kore'de satışa sunmayı planlıyor. Sonrasında ise kademeli bir şekilde diğer pazarlarda da kullanıcılarla buluşacak.Teknik özellikler açısından bakıldığında Project Moohan, Android XR işletim sistemi ile çalışıyor ve gücünü Qualcomm'un Snapdragon XR2+ Gen 2 çipinden alıyor. Başlıkta 16 GB RAM, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı teknolojileri bulunuyor. Ayrıca cihaz, yüksek yenileme hızına sahip çift OLEDoS ekran ve göz ile el takibi yapabilen çoklu kamera sistemi içeriyor.Project Moohan'ın beklenen fiyat aralığı da belli oldu. Cihazın Güney Kore'de 2,5 milyon ile 4 milyon won aralığında satılması bekleniyor. Bu fiyat, yaklaşık olarak 1785 ila 2855 dolar bandına denk geliyor.Bu fiyatlandırma, Apple Vision Pro'nun 3499 dolarlık fiyatına kıyasla Samsung'un ürününü daha erişilebilir bir seviyede tuttuğunu gösteriyor. Samsung'un Project Moohan için 2025 yılı içerisinde 100 bin adet sevkiyat yapmayı planladığı belirtiliyor. Ancak bu rakamın, gelecek talebe göre revize edilmesi ihtimali bulunuyor.