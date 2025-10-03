Türk Akademisyenler Üretti!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rumeysa Tutar, TÜBİTAK'ın girişimcilik desteğiyle Entertech İstanbul Teknokent'te kurulan Mplusheal Biyoteknoloji A.Ş. çatısı altında dikkat çeken bir projeye imza attı. Tutar, kuaförlerden topladığı boyasız saç atıklarını işleyerek medikal alanda kullanılabilecek yüksek değerli bir ürün geliştirdi.Atık saçları kimyasal çözeltilerle çözerek keratini ayrıştıran Tutar, geliştirdiği yöntemle bu proteini saflaştırıp toz haline getirdi. Ardından keratini PBS sıvısıyla karıştırarak enjekte edilebilir bir kompozit malzeme elde etti. Bu madde, yaralara uygulandığında kısa sürede elastik bir yapıya dönüşerek yara bandı ve dikiş işlevi görüyor.Tutar, projenin ilk çıkış noktasının tırnak yatağı yaralanmaları olduğunu belirtti. UCLA'da mesane yaralanmaları üzerine çalıştığı dönemde edindiği deneyimlerin de projeye yön verdiğini söyleyen Tutar, Türkiye'de her yıl milyonlarca kişinin bu tür yaralanmalar nedeniyle acil servislere başvurduğunu vurguladı.İnsan saçının yüzde 65-90 oranında keratin içerdiğini belirten Tutar, geliştirdikleri yöntemle kısa sürede suda çözünebilen ve düşük molekül ağırlıklı keratin elde ettiklerini ifade etti. Bu özellik, hem yara tedavisinde hem de farklı biyomedikal çalışmalarda büyük avantaj sağlıyor.Tutar, geliştirdikleri ürünün cerrahi müdahalelerde kullanılabileceğini belirterek, “En büyük özelliği enjekte edilebilir olması. Işık kaynağına ihtiyaç duymadan dokuyla bütünleşerek jelleşiyor ve katılaşıyor. Hidrojel yapıda olduğu için kanı sünger gibi emiyor ve immünolojik etkileri oldukça düşük.” dedi.Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ürünün ticarileşmesi için yatırım desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Tutar, hedeflerinin hem sağlık teknolojilerinde yerli üretimi artırmak hem de Türkiye'den dünyaya açılmak olduğunu vurguladı.