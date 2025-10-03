O Telefon Yok Satıyor!

Yatırım bankası Morgan Stanley'den gelen analist raporuna göre Apple, yaklaşan iPhone 17 serisinin üretimini acilen artırma kararı alıyor. Şirketin, 2025 yılı için başlangıçta planladığı 84-86 milyon adetlik üretim hedefini, 90 milyonun hemen üzerine çıkarması bekleniyor. İşte detaylar.Üretim artışının temel nedeni, Apple'ın pazar talebini yanlış tahmin etmesi olarak gösteriliyor. Rapora göre, üretimdeki artışın büyük ölçüde iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine yoğunlaşacağı belirtiliyor. Apple, bu üst düzey Pro modellerine yönelik talebin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu fark etti.Serinin daha uygun fiyatlı modeli olan iPhone Air'a olan talep ise beklentilerin altında kaldı. Bu durum, kullanıcıların bu nesilde daha çok premium özelliklere yöneldiğini gösteriyor.Morgan Stanley analistleri, iPhone 17 modellerine yönelik güçlü talebin esas olarak çok eski iPhone modellerini kullanan kullanıcılardan geldiğini düşünüyor. Bu büyük kullanıcı grubunun önümüzdeki yıl daha da büyümesi bekleniyor.Bu trendin, sadece iPhone 17 serisine değil, aynı zamanda gelecekteki amiral gemilerine de olumlu yansıyacağı öngörülüyor. Bu durum, bir sonraki nesil iPhone 18 modelleri için de güçlü bir satış performansı sinyali veriyor. Ayrıca, 2026 sonunda piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone (iPhone Fold) için de zemin hazırlayacağı düşünülüyor.Morgan Stanley, Apple'ın önümüzdeki yıl toplamda 243 milyon adet iPhone satmasını bekliyor. Ancak analistler, tahmine bir esneklik de katıyor. Eğer beklenen Katlanabilir iPhone ve Apple Intelligence özellikleri pazarda çok güçlü bir talep yaratabilirse, yıllık satış rakamının 270 milyon adede kadar ulaşabileceği belirtiliyor.