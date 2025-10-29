O Araç Konseptiyle Dikkat Çekti!

Otomotiv dünyasının devlerinden Toyota, merakla beklenen yeni Toyota Corolla konsepti ile geleceğe dair güçlü bir gösterim yaptı. Efsanevi Corolla modelinin geleceği için hazırlanan bu konsept, Japan Mobility Show 2025 etkinliğinde tam olarak görücüye çıktı.Corolla'nın geleceğine ışık tutan bu çarpıcı konsept, keskin hatlara sahip son derece sportif bir tasarım dilini benimsiyor. Ayrıca aracın ön ve arka kısımlarında geniş ışık barları dikkat çekiyor. Toyota, üretime yakın versiyon için temel oluşturacak bu konsept modele 21 inç büyüklüğünde jantlar yerleştiriyor.Yeni nesil Corolla'nın hem tamamen elektrikli (EV) hem de hibrit motor seçenekleriyle sunulacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, konseptin yaşam alanı seri üretime taşınması pek olası durmayan fütüristik çizgiler taşıyor. Ancak bu model, Toyota'nın yeni tasarım dilini ve Corolla efsanesinin gelecekteki duruşunu başarılı şekilde yansıtıyor.Toyota ayrıca, yeni bir elektrikli araç modeli için Avrupa'da önemli bir yatırım yapacağını duyurdu. Çek Cumhuriyeti'ndeki Kolin fabrikasında tamamen elektrikli yeni bir modelin üretimine başlanacak. Bu araç, Toyota'nın Avrupa'da üreteceği ilk tamamen elektrikli model olma özelliğini taşıyor.Şirket, yeni elektrikli araç üretimi için yaklaşık 680 milyon avro yatırım yapacak. Yeni boya ve kaynak atölyeleri eklenerek tesis alanı genişletilecek. Bu yatırım, Toyota'nın 2040 yılına kadar Avrupa'da karbon nötr olma hedefi için atılmış kritik bir adım olacak.