Meteoroloji Uyardı! Sıcaklar Geri Mi Geliyor?

Marmara Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları en yüksek 18-19 derecelerde ölçülüyor. Perşembe günü sıcaklıkların yer yer birkaç derece artması bekleniyor.Ege Bölgesinde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde 20 ile 25 derece, iç kesimlerde ise 15-16 derece civarında seyrediyor.Akdeniz Bölgesinde hava parçalı bulutlu olsa da, doğu kesimlerde yer yer yağışlar görülüyor. Sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinin doğusunda yağışlar etkisini sürdürürken, sıcaklıklar Ankara ve Eskişehir'de 16, Kayseri'de 18, Sivas'ta 14 derece olarak kaydediliyor.Karadeniz Bölgesinin genelinde sağanak yağışlar etkili. Günün en yüksek sıcaklıkları Bolu'da 14, Samsun'da 19, Trabzon'da 18 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin güneyinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, diğer kesimlerde sağanak yağışlar devam ediyor. Sıcaklıklar Kars'ta 17, Malatya'da 22, Elazığ ve Hakkari'de 19 derece civarında.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor.