Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi günde tarihi mesajlar: Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz

Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu'daki ilk akınlarımızdan İstanbul'un fethine, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin son halkasıdır. 102 yıl evvel ilan edilen Cumhuriyet, milli iradenin şahlanışıdır. Cumhuriyeti, cumhurla ve demokrasi ile taçlandırma yolculuğu tek parti döneminde kesintiye uğramış olsa da bugünlere gelmeyi başarmıştır. Bu mücadeleye de ayn azim ve kararlılıkla devam etmektedir.Cumhuriyeti güçlendirme yolunda son 23 yıldır en önemli dayanağımız milletimizin sarsılmaz iradesidir. Türkiye'nin kutlu yolculuğunun önünü kesebilecek hiçbir dahili ve harici odak yoktur.'ARTIK KENDİ TANKIMIZI YAPIYORUZ'Bugün 102 yıl öncesine çok farklı bir noktadayız. Türkiye Yüzyılının kilometre taşlarını döşemeye devam ediyoruz. Artık kendi tankımızı, savaş uçağımızı yapıyoruz. 20 yıl öncesine kadar yüzde 80 oranında dışla bağımlı olan ülke, dünya ile rekabet eden bir konuma yükselmiştir. Türkiye'nin neleri başarabileceğini dost düşman herkese gösterdik.Terörün sıfırlandığı Türkiye'yi inşa edeceğiz. Devletimizin uhdesindeki her türlü imkanı kullanarak devletimizin ciddiyetine ve engin tecrübesine dayanarak bu süreci hassasiyetle yöneteceğiz. Birlikte kurup yaşattığımız cumhuriyetimizi daha da yüceltmek için çalışmaya devam edeceğiz.