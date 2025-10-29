Çorba yapmayan eşini öldürüp derisini yüzdü...

Rusya'da korkunç cinayet...Berezovsky kentinde yerel basında yer alan haberlere göre 56 yaşındaki Rafis Khuzin, 49 yaşındaki eşi Olga Blinova'dan tavuk çorbası yapmasını istedi.ÖFKEYE KAPILDIAncak Blinova'nın bu isteği reddetmesi üzerine Khuzin, öfkeye kapıldı.Khuzin, büyük bir mutfak bıçağıyla eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.ÖLDÜRÜP DERİSİNİ YÜZDÜPolis raporlarına göre zanlı, cesedi parçalara ayırmaya çalıştı ancak yalnızca üst kısmının derisini yüzebildi. Daha sonra cesedi bahçesine gizledi.Khuzin, cinayetin ardından beş gün sonra polise giderek suçunu itiraf etti.DAVA AÇILDISorgulama sonucunda gözaltına alınan zanlı hakkında “kasten adam öldürme” suçundan dava açıldı.Polis sözcüsü Valery Gorelykh, 'Kariyerleri boyunca pek çok korkunç olaya tanık olan dedektifler bile olay yerine geldiklerinde gördüklerinden dehşete düştü.' ifadelerini kullandı.LONDRA'DA BENZER BİR CİNAYETOlay, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşanan başka bir aile içi cinayetle aynı dönemde gündeme geldi.Hornchurch bölgesindeki bir evde 40 yaşındaki Agne Druskienea, bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Polis, kadının eşi Augustinas Druskis'i olay yerinde gözaltına aldı. Londra Metropolitan Polisi'nden yapılan açıklamada, 'Cranham Road'daki bir evde bıçaklama ihbarı üzerine ekipler olay yerine gitti. Tüm çabalara rağmen Agne hayatını kaybetti.' denildi.Yetkililer, Druskienea'nın yakınlarının bilgilendirildiğini ve kendilerine uzman ekipler tarafından destek sağlandığını duyurdu.