Whatsapp Yeni Özelliği Duyurdu!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması, WhatsApp depolama yönetimi için uzun zamandır beklenen bir yeniliği test ediyor. Yeni sistem, kullanıcılara her bir sohbetin telefonda ne kadar yer kapladığını ayrı ayrı görme imkanı sunacak.Şu anda depolama verilerini toplu olarak gösteren WhatsApp, bu yeni özellikle birlikte büyük bir kolaylık sağlayacak. WABetaInfo tarafından beta sürümlerinde fark edilen bu özellik, doğrudan “kişi bilgisi” sayfası üzerinden çalışacak. Kullanıcılar, bu bölümden hangi sohbetin ne kadar depolama alanı kullandığını net bir şekilde görebilecek.Bu yeniliğin en büyük avantajı, belirli bir sohbette paylaşılan büyük medya dosyalarını hızlıca tespit etme imkanı sunması olacak. Bu sayede, telefon hafızasında yer açmak için hangi sohbeti temizlemek gerektiğine karar vermek çok daha kolaylaşacak. Bununla birlikte, özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı konusunda henüz resmi bir tarih bulunmuyor.Depolama özelliği beklenirken, WhatsApp kısa süre önce Android'in ardından iPhone uygulaması için de mesaj çeviri özelliğini devreye aldı. Android'den farklı olarak, iOS sürümü doğrudan Türkçe dil desteğine de sahip. Bu altyapıya, gelen bir mesaja basılı tutarak “Daha Fazla…” ve ardından “Çevir” seçeneğinden ulaşılabiliyor.WhatsApp, bu özelliğin gizliliği korumak için tasarlandığını belirtiyor. Çeviriler, sunuculara gönderilmeden doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşiyor. Özellik, birebir sohbetler, grup konuşmaları ve kanallardaki güncellemeler için de geçerli. Ayrıca Android kullanıcıları, tüm sohbeti otomatik olarak çevirme seçeneğine de sahip.