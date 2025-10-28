Türkiye'ye gelen Eurofighter'ları F-16'lar karşıladı! MSB paylaştı
MSB, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, Türk hava sahasına girişlerinde Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından karşılandığı anları paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmaya imza attı.
F-16'LARDAN EUROFIGHTER UÇAKLARINA KARŞILAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, 'Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti.' ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.