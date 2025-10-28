Türkiye'ye gelen Eurofighter'ları F-16'lar karşıladı! MSB paylaştı

MSB, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, Türk hava sahasına girişlerinde Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından karşılandığı anları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının alımına ilişkin anlaşmaya imza attı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Starmer'in ziyareti dolayısıyla Türkiye'ye gelen Eurofighter uçaklarının, hava sahasına girişlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16'lar tarafından karşılandığını bildirdi.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Starmer'in ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Hava Kuvvetlerine ait 3 Eurofighter uçağının Türkiye'ye geldiği hatırlatıldı.Açıklamada, 'Eurofighter uçaklarını ülkemiz hava sahasına girişlerinde, Hava Kuvvetlerimize ait F-16'lar karşılayarak Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığımıza kadar intikale refakat etti.' ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, uçaklara ait görüntüler de yer aldı.