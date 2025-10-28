İsrail küresel düzeni yıkıyor! Birleşmiş Milletler'i hiçe sayıyor

Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymayan soykırımcı İsrail yönetimi, küresel sistemi dinamitlemeye devam ediyor. Siyonist rejim Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkeste de Birlemiş Milletler'i (BM) hiçe sayıyor. İsrail yönetimi Adalet Divanı'nın kararına rağmen BM'ye bağlı olan UNRWA'nın Gazze Şeridi'ne insani yardımları ulaştırmasını engelliyor. Aynı İsrail, Lübnan'daki BM'ye bağlı Barış Gücü Askerleri'ne de saldırdı.Uluslararası kurumları yok sayan İsrail yönetimi en yakın müttefikleriyle de karşı karşıya geliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden saldırı başlatmaları olasılığında ABD'den onay almayacaklarını ileri sürdü. İsrail tarafı ayrıca Gazze Şeridi'nde konuşlanması planlanan uluslararası güce hangi ülkelerin katılacağına da kendilerinin karar vereceğini iddia ediyor. ABD basını ise yaşananların Washington-Tel Aviv hattındaki yeni bir kriz olduğuna dikkat çekiyor. İsrailli yetkililer, ateşkesin gözetimi için Gazze Şeridi'ne girecek uluslararası gücün Endonezya, Pakistan ve Azerbaycan askerlerinden oluşmasının beklendiğini söylüyor.İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda, son 2 esir takasında serbest bırakılan 15 kişinin bulunduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldı.Ateşkesin ardından İsrail'in süren saldırılarına ve evlerinin tamamen yerle bir olmasına rağmen Filistinlilerin evlerine dönüşleri sürüyor. BM verilerine göre 473 binden fazla Filistinli kuzeydeki evlerine döndü. Öte yandan İsrail'in teslim ettiği ve uğradıkları ağır işkencelerden dolayı naaşları tanınmaz halde olan Filistinliler toprağa veriliyor.İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan ziyaretinde Türkiye hakkında konuştu. Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Saar, '(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu' dedi.