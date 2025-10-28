Cumhuriyetin 102. Yılında Stratejik Hamle! Alamos Gold’un Türkiye’deki Projeleri TÜMAD’ın Oldu

Cumhuriyetimizin 102. yılında, ekonomik bağımsızlığın temel direklerinden biri olan madencilikte yeni bir sayfa açıldı. TÜMAD Madencilik, Kanadalı Alamos Gold’un Türkiye’deki projelerini devralarak altın madenciliğinde tam bağımsız üretim vizyonunu güçlendirdi.Cumhuriyetimizin 102. yılında, Türkiye madenciliği adına tarihî bir gelişme yaşandı.Kanadalı altın üreticisi Alamos Gold Inc., Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi, projeleriyle birlikte TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satış işleminin tamamlandığını açıkladı. Satış kapsamında Çanakkale’de bulunan Kirazlı, Ağı Dağı ve Çamyurt projeleri tamamen yerli sermaye çatısı altına geçti.Sektör kaynaklarına göre bu satın alma, yalnızca ekonomik bir yatırım değil, aynı zamanda stratejik madenlerin korunması, milli egemenliğin güçlendirilmesi ve üretim bağımsızlığının pekiştirilmesi açısından da tarihî bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, Türk mühendisliği ve yerli sermaye gücüyle yeniden üretime hazırlanacak bu sahaların, Türkiye’nin madencilik ekonomisinde yapısal bir dönüşüm anlamına geldiğini vurguluyor.Yerli kaynakların ulusal ekonomiye kazandırılmasının, cari açığın azaltılması, bölgesel kalkınmanın hızlanması ve istihdamın artması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.Bu yatırım, Türkiye’nin 100 tonluk yıllık altın üretimi hedefi doğrultusunda kritik bir eşik olarak görülüyor.Uzmanlara göre, projeler sürdürülebilir üretim, teknolojik dönüşüm ve ekonomik bağımsızlık alanlarında Türkiye’ye uzun vadeli katkı sağlayacak.Nadir metallerin ve stratejik madenlerin yerli kalması konusundaki hassasiyetlerin doruğa ulaştığı bir dönemde gelen bu gelişme, madencilik çevrelerinde memnuniyetle karşılandı.Uzmanlar, küresel ölçekte madenlerin jeopolitik rekabetin merkezinde yer aldığı günümüzde, Türkiye’nin kendi kaynaklarını koruma yönünde attığı bu adımın ekonomik olduğu kadar stratejik bir anlam taşıdığını ifade ediyor.Alamos Gold’un Türkiye’deki sahalarını devralarak millileştiren TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Balıkesir İvrindi ve Çanakkale Lapseki işletmelerindeki ileri teknolojiye dayalı üretim gücü, yerli sermaye yapısı ve uluslararası standartlardaki çevre yönetimiyle sektörde rol model olarak öne çıkıyor.Şirket, çevreyle uyumlu madencilik teknolojileri, su kaynaklarının korunmasına yönelik hassas yönetim politikaları ve biyolojik rehabilitasyon uygulamalarıyla sürdürülebilir madenciliğin Türkiye’deki öncülerinden biri kabul ediliyor.TÜMAD, yalnızca altın üretmekle kalmayıp faaliyet gösterdiği bölgelerde kırsal kalkınma, istihdam ve yerel refahın artışına katkı sağlayarak Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonuna güçlü bir destek sunuyor.