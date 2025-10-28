Cumhuriyet’in 102. Yılı Kutlamaları İçin İstanbul’da Bazı Yollar Kapanacak

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle kentte bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapalı olacak.Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri,Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı bağlantıları,Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu Güney istikameti, Tatlı Pınar Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Sulukule Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar.Turgut Özal Millet Caddesi,Fevzipaşa Caddesi,Atatürk Bulvarı,D100 Karayolu,O-3 Hal Yolu.İstanbul Valiliği, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen alternatif güzergâhları kullanmalarını ve trafik işaret ile yönlendirmelerine uymalarını istedi.