Bodrum’da Çelebi Adası'nda çocuk cesedi bulundu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Son olarak, Çelebi Adası’nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan, olayla ilgili tutuklu sayısı da 10’a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında 24 Ekim gecesi göçmenlerin bulunduğu botun batmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bugün öğleden sonra Çelebi Adası'nda 10 yaşlarındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Çocuğun cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakılan 1 şüphelinin tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a yükseldi.