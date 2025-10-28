Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Dibi gören fiyatlar 28 Ekim Salı gününü de düşüşle açtı. Dün 5 bin 503,71 TL seviyesinde olan gram altın bugün 5 bin 375,29 TL'ye geriledi. Çeyrek altın ise 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...
Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte adeta dibi gördü. Bu haftayı da düşüşle açan altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Rekorlara doymayan altında ivme tersine dönerken gram altın fiyatları fena çakıldı. Gram altın 5 bin 375,29 TL'ye gerilerken, çeyrek altın 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...
28 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.374,51
Satış: 5.375,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.227,00
Satış: 9.360,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.454,00
Satış: 18.709,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.795,00
Satış: 37.269,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.986,42
Satış: 3.986,93
