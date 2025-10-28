Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Dibi gören fiyatlar 28 Ekim Salı gününü de düşüşle açtı. Dün 5 bin 503,71 TL seviyesinde olan gram altın bugün 5 bin 375,29 TL'ye geriledi. Çeyrek altın ise 9 bin 360,00 TL'yi gördü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 28 Ekim altın fiyatları...