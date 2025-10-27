Murat Kurum paylaştı! Yüzyılın Konut Projesi'nde cevabı merak edilen sorular

Türkiye tarihi bir proje için kolları sıvadı.Ev Sahibi Türkiye sloganı ile Yüzyılın Konut Projesi başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tanıttığı proje kapsamında, 81 ilde 500 bin konut yapılacak.Projede farklı ekonomik ve sosyal güçteki kesimlere yönelik farklı özelliklerde Türkiye genelinde yapılacak konutların özellikleri, başvuru şartları ve ödeme planlarına ilişkin birçok merak edilen konu var.Bu kapsamda Bakan Murat Kurum X hesabından bir paylaşım yaprak en merak edilen 30 soru ve cevabını yayınladı.İşte o merak edilen sorular ve cevapları:81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5*Engelli vatandaşlarımız: %5*Emekli vatandaşlarımız: %20*3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20*Diğer alıcı adayları10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.Evet.T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. Şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.Sözleşme tarihinden sonraki ay.Hayır. Borç tamamen bitene kadar devredilemez.Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.Evet. Asgari gelir şartı yoktur.İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.Evet, deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.Hayır. 'Diğer Alıcılar' kategorisine aktarılırsınız.Evet, kendi adlarına başvuru yapabilirler.Konutu olanlar başvuru yapamazlar.Hayır.Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.Hayır, 18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.Evet, kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olmak üzere sadece İstanbul'da olacak.