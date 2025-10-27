Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen hafta cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi 260,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaştı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,43 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.928,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,35 düştü.Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring, en fazla gerileyen ise yüzde 1,18 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararına çevrildi.Analistler, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.