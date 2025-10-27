Altın düşüşe doymuyor! Gram altın fiyatları çakıldı

Altın fiyatları yeni haftayı da düşüşle açtı. 52 haftalık istikrarlı yükselişini sonlandıran altın fiyatları düştükçe düştü. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 5.503,71 TL, çeyrek altın ise 9.611,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Haftalardır yukarı yönlü ilerleyişini sürdüren altın günlerdir düşte. Haftanın ilk işlem gününde de vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Gram altın 5.503,71 TL, çeyrek altın ise 9.611,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim altın fiyatları...ALIŞ: 5.502,99 TLSATIŞ: 5.503,71 TLALIŞ: 9.525,00 TLSATIŞ: 9.611,00 TLALIŞ: 19.050,00 TLSATIŞ: 19.211,00 TLALIŞ: 37.983,00 TLSATIŞ: 38.269,00 TLALIŞ: 5.315,60 TLSATIŞ: 5.561,71 TLALIŞ: 4.076,27 dolarSATIŞ: 4.076,82 dolar