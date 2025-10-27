  • USD: 41,87 - 41,95
Altın düşüşe doymuyor! Gram altın fiyatları çakıldı

Altın düşüşe doymuyor! Gram altın fiyatları çakıldıAltın fiyatlarındaki düşüş yeni haftada da devam ediyor. Haftalardır yukarı yönlü ilerleyişini sürdüren altın günlerdir düşte. Haftanın ilk işlem gününde de vatandaşlar gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Gram altın 5.503,71 TL, çeyrek altın ise 9.611,00 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 27 Ekim altın fiyatları...

27 EKİM 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.502,99 TL
SATIŞ: 5.503,71 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.525,00 TL
SATIŞ: 9.611,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 19.050,00 TL
SATIŞ: 19.211,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 37.983,00 TL
SATIŞ: 38.269,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 5.315,60 TL
SATIŞ: 5.561,71 TL

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.076,27 dolar
SATIŞ: 4.076,82 dolar