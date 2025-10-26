O Telefon Modeli Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Edge ve iPhone Air gibi inceliğe odaklanan akıllı telefonların piyasada yer edinmesinin ardından, Xiaomi de ultra ince bir model ile sahneye çıkıyor. Şirket, Xiaomi 17 Air adını taşıyan yeni akıllı telefonunu bu yıl sona ermeden piyasaya sürmeyi planlıyor.Kaynaklar, tüketici tarafında beklenen ilgiyi tam olarak yakalayamasa da, yüksek fiyat etiketine sahip bu cihazların diğer üreticileri de aynı trende katılmaya ittiğini belirtiyor.Xiaomi 17 Air modelinin teknik detayları şimdiden belli olmaya başladı. Telefon, yalnızca 6mm kalınlık ile dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazda 6.6 inç büyüklüğünde 1.5K çözünürlüklü bir ekran yer alıyor. Kamera özelliklerinde ise 200MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Önemli bir detay olarak, Xiaomi 17 Air'in sadece eSIM desteği ile geleceği söyleniyor.iPhone Air modelinin piyasaya sürülmesiyle dengelerin değiştiği ultra ince telefon kategorisine Xiaomi'nin de katılmasıyla, pazardaki rekabet artıyor. Kaynaklar, Xiaomi dışında ismini vermediği lider bir Çinli üreticinin daha ultra ince akıllı telefonunu yakında piyasaya süreceğini aktarıyor.Böylece, tüketici karşısına çıkan ultra ince model sayısı dörde yükseliyor. Bu cihazların ortak dezavantajları olan düşük kullanım süreleri ve yüksek fiyat etiketleri konusunda ne gibi çözümler getirecekleri ise şimdiden merak konusu oldu.