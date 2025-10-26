Evlenen Toruna Servet Hediye Etti!

Alanya ilçesinde evlenen genç çift, damadın babaannesi tarafından takı töreninde bir ev, son model bir otomobil ve bir tarla ile ödüllendirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde Hüseyin ve Sude Arslan çifti, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle dünya evine girdi. Davetlilerin huzurunda “Evet” diyen çift, mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.Damadın babaannesi Emine Arslan, yakın zamanda babasını kaybeden torununa unutulmaz bir sürpriz yaptı. Takı töreninde Hüseyin Arslan'a İncekum'da bir arsa, merkezde bir daire ve son model bir otomobil hediye etti.Ev ve araç anahtarlarını damadın kuzeni Fuat Sönmez aracılığıyla takan babaannenin jesti, davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Hüseyin Arslan ve eşi, babaanne Emine Arslan'a teşekkür ederek elini öptü.