Altında Son Durum! Fiyatlar Nasıl?
Altın fiyatları 26 Ekim Pazar günü yatırımcıların yakın takibinde. Güvenli liman olarak görülen sarı metal, hafta boyunca yaşadığı dalgalanmanın ardından yeni haftaya girilmeden önce yakından izleniyor. Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altınının sabah saatlerindeki güncel fiyatları merak ediliyor.
Ekonomi gündeminde hareketlilik sürerken, yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasında. Küresel belirsizlikler, döviz kurları ve ons altındaki dalgalanmalar, iç piyasadaki altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, yeni haftaya girmeden önce altın fiyatlarında yönün ne olacağını merak ediyor.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ(TL) 5.559,16
SATIŞ(TL) 5.559,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.543,00
SATIŞ(TL) 9.660,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ(TL) 39.157,00
SATIŞ(TL) 39.749,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.325,48
SATIŞ(TL) 5.589,97
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.109,88
SATIŞ(USD) 4.110,49
