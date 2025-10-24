Yolyemezler Çetesine Operasyon!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Yolyemezler” olarak bilinen suç örgütünün yasadışı bahis faaliyetleri düzenlediği ortaya çıktı.Örgütün, üçüncü şahıslar adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini aktararak haksız kazanç sağladığı tespit edildi.Başsavcılık koordinesinde İstanbul, Ankara, Bayburt ve Samsun'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, şüphelilerin organize biçimde hareket ettikleri, yasa dışı bahis sistemiyle bağlantılı özel “panel” sistemleri kurdukları ve bu faaliyetleri “dış finans evleri” adı verilen adreslerden yürüttükleri belirlendi.Yapılan mali analizlerde, örgüt üyelerinin toplamda 1,5 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştıkları saptandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.